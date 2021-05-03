Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde, Ramazan ayının ilk iki haftasında ilan edilen kısmi kapanma kuralları beklenen etkiyi yaratmadı. Vaka ve vefat sayılarındaki artışların önüne geçebilmek amacıyla hükümet tarafından tam kapanma kararı alındı. Bu kararla birlikte, bankacılık işlemlerini şubelerden halleden vatandaşlar, Tam kapanmada bankaya gitmek serbest mi? Bankadan maaş çekmek serbest mi, yasak mı? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

TAM KAPANMADA BANKAYA GİTMEK SERBEST Mİ?

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan ve 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanması planlanan tam kapanma boyunca, 10.00 - 17.00 saatleri arasında vatandaşların, evlerine yürüme mesafesinde bulunan yerlerden, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları alışveriş dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yasakla birlikte bankacılık işlemlerini şubelerden halleden vatandaşlar, maaşlarını çekmek amacıyla bankaya gidebileceği belirtildi.

Bakanlık, tam kapanma döneminde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emeklilerin, ikametine en yakın şubesine gidebileceklerini ifade etti.

Ayrıca, yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri hak sahiplerine ödemeleri evlerinde gerçekleştirilecek.

BANKADAN MAAŞ ÇEKMEK SERBEST Mİ, YASAK MI ?

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanlığı'nın ilgili bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti bankanın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır. Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir."