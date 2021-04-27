Tam kapanmada benzinlikler açık mı? Tam kapanmada benzinlikler çalışıyor mu?

26 Nisan 2021 tarihli gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında pandemi sürecine ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlar kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine genelge gönderilerek yasakların kapsamı netleştirildi. Buna göre kapanma dönemi 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. Bu açıklamanın ardından kısıtlamadan muaf olan yerler merak edilmeye başladı. İnternet kullanıcıları Tam kapanmada benzinlikler açık mı? sorusunun yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

TAM KAPANMADA BENZİNLİKLER AÇIK MI? TAM KAPANMADA BENZİNLER ÇALIŞIYOR MU?

Koronavirüsle mücadelede daha başarılı sonuçlar elde edilebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi için tam kapanma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklama yaparak detaylı bilgi verdi. 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile yasakların kapsamı netleşti. Muaf tutulan yer ve kişiler dışında tam kapanma kararları uygulanacak. Bu kapsamda kapalı olacak iş yerleri merak konusu oldu. Özellikle araç sahipleri ve ulaşımda görevli personel benzinliklerin açık olup olmadığını merak ediyor. Tam kapanmada benzin istasyonlarının açık olacağı açıklandı.

BENZİN İSTASYONLARI PERSONELİ KISITLAMADAN MUAF MI?

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda benzinliklerin açık olacağı belirtildi. Dolayısıyla benzinlik çalışanları da kısıtlamadan muaf olacak. Ancak izin belgesi ile muafiyetin ispat edilmesi gerekmektedir. Yasaklar kapsamında gerekli kontrollerin yapılması amacıyla kolluk personeli görevlendirilecek; işyerlerinin kurallara uyup uymadıkları ile vatandaşlarımızın bu işyerlerine gidişlerinde araç kullanmama ve ikametlerine en yakın yere gitme kuralına riayet edip etmedikleri kontrol edilecek.