Tam kapanmada camiler açık mı? Camiye gidilir mi 2021? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından internette çokça aratılan konular arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Gerçekleşen Kabine toplantısının ardından alınan kararla tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

TAM KAPANMADA CAMİLER AÇIK MI? CAMİYE GİDİLİR Mİ 2021?

Kısmi kapanma sürecinde camileri için alınan karar doğrultusunda "Yürüme mesafesindeki camilerde ibadetler yapılabilecek, şu an için kapanma yok" diye belirtmişti. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Kabine toplantısının ardından yayınlanan genelgede camilerle ilgili herhangi bir kapanma maddesi belirtilmezken ibadethanelerdeki din görevlilerinin tam kapanmadan muaf olmasından dolayı camilerin açık olduğu açıklandı.

Belirtilen hususlarda camilerin açık olduğu ve vatandaşların önceki durumla aynı olarak evlerine yürüme mesafesindeki camilere gidip ibadetlerini gerçekleştirebileceği belirtildi.

AŞI OLACAKLAR, AŞI RANDEVUSU OLANLAR TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma konulu genelgede Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil olmak üzere zorunlu sağlık randevusu olanların sokağa çıkma yasağında muaf olduğu belirtildi. Bu bağlamda aşı randevusu olanlar tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Vatandaşlar aşı randevu bilgisini ibraz etmesi durumunda herhangi bir cezai işlem uygulanmadan aşısını olabilecekler.

TAM KAPANMADA MARKETE GİTMEK YASAK MI?

Açıklanan yeni genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 29 Nisan 2021 Perşembe ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi günleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma döneminde marketlerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olduğu bilgisi verildi. Bu kapsamda vatandaşların araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın markete gidip ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri belirtildi.

Ayrıca 10.00-17.00 saatleri arasında marketlerden evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekleri açıklandı. Marketlerin haftanın 6 günü bu şekilde çalışabileceklerinin belirtildiği genelgede zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır maddesine de yer verildi.

Kısaca açıklamak gerekirse belirlenen kurallara uyulması şartıyla tam kapanmada marketlere gidilmesinin yasak olmadığı belirtildi.