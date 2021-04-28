İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Tam Kapanma' konulu genelge ile çiçekçilerin akıbeti de belli oldu. Yasakta çiçekçilerin hizmet verip vermeyeceği, çiçekçilerin yasaktan muaf olup olmayacağı hakkındaki sorular yanıt buldu. İşte genelge kapsamında Tam kapanmada Çiçekçiler açık mı? Tam kapanmada Çiçekçiler muaf mı? sorularının cevabı...

TAM KAPANMADA ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Bu yıl 9 Mayıs'ta Anneler Günü kutlanacak. Tam kapanma sürecine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar da çiçekçilerin 17 günlük kapanma sürecinde hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor.

Tam kapanma genelgesinde çiçekçilerin akıbeti hakkında net bilgi verildi. Buna göre çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar da evlerine en yakın çiçekçiye gidebilecek.

TAM KAPANMADA ÇİÇEKÇİLER MUAF MI?

Tam kapanmada evlerinden çıkmak istemeyenler için de kolaylık sağlandı. Buna göre dileyenler çiçekçiye sipariş verebilir çiçeğini ikametine istetebilir.

Çiçek satışı yapan iş yerleri aynı tarihlerde, 10.00-24.00 saatlerinde evlere servis şeklinde de hizmet verebilecekler.