Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlatılan ve iki hafta boyunca uygulanan kısmi kapanma kararları, ülkede beklenen etkiyi göstermedi. Bu sebeple vaka sayıları ve vefatlardaki artışın önüne geçmek amacıyla tam kapanma ilan edildi. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan bir tanesi de cuma namazları oldu. Peki Tam kapanmada cuma namazı yasak mı? | Cuma namazları yasaklandı mı, kılınacak mı 29 Nisan-17 Mayıs İşte tüm detaylar...

TAM KAPANMADA CUMA NAMAZI YASAK MI?

Dün yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaparak 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulancağını ilan etti. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyesi doğrultusunda alınan bu kararın ardından İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine tam kapanma konulu genelge göndererek kısıtlamaların detaylarını ele aldı.

Yayımlanan genelgede, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf kişiler listesinde din görevlilerinin de yer almasıyla tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağı anlaşıldı. Söz konusu maddede,

"Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"nin sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağı belirtildi.

CUMA NAMAZLARI YASAKLANDI MI, KILINACAK MI 29 NİSAN-17 MAYIS

Kısıtlama döneminde camilerin durumu konusunda gelen soruları da yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mahalledeki camilere gidilebileceğini aktardı.

Camilerin bu konuya riayet eden alanlardan biri olduğunu ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğunu söyleyen Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından netlik kazanan konuda, cuma namazlarının tam kapanma boyunca, yani 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında da cemaatle kılınacağı öğrenildi.