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Tam kapanmada diziler çekilecek mi? Tam kapanmada diziler devam edecek mi?

Koronavirüs vaka artışlarının önüne geçilmek amacıyla 81 ilde tam kapanma uygulaması başlatılacak. Açıklamaya göre uygulama 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak, 17 Mayıs saat 05.00'da sona erecek. Bu süreçte evde kalacak milyonlarca kişinin en çok merak ettiği konu doğal olarak dizi çekimlerinin devam edip etmeyeceği. Peki Tam kapanmada diziler çekilecek mi? Tam kapanmada diziler devam edecek mi? Yanıtlar haberimizde.

Tam kapanmada diziler çekilecek mi? Tam kapanmada diziler devam edecek mi?

Kabine Toplantısının ardından halka sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tam kapanma konulu genelge yayımladı. Genelgede tüm soruların yanıtları mevcut. Bu kapsamda genelgeye göre dizilerin devam edip etmeyeceği de netleşti. İşte Tam kapanmada diziler çekilecek mi? Tam kapanmada diziler devam edecek mi?  sorularının yanıtları.

TAM KAPANMADA DİZİLER ÇEKİLECEK Mİ?

17 gün sürecek olan tam kapanmada, gazete, radyo, televizyon ve basın yayın kuruluşları kısıtlamalardan muaf olacak. Bu nedenle dizi çalışanları kısıtlamadan etkilenmeyecek. 

TAM KAPANMADA DİZİLER DEVAM EDECEK Mİ?

29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar evlerinde kalacak milyonlarca vatandaşların çoğu televizyon karşısında vakit geçirecek. Bu kapsamda dizilerin yeni bölümlerinin yayımlanıp yayımlanmayacağı hakkında araştırmalar yapılıyor. Müjdeli haberi verelim; 3 haftalık tam kapanma sürecinde dizilerin yeni bölümleri çekilmeye ve yayınlanmaya devam edecek.

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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