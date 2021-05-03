29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mart Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek olan tam kapanma sürecinde vatandaşlar evlerinde kalacak. Zorunlu ihtiyaçları dışında sokağa çıkmayacaklar. Bu dönemde Ramazan Bayramının tam kapanma döneminin içinde yer alması nedeniyle emekli vatandaşlar 1100 TL olarak ödenecek olan ikramiyelerini nasıl alacaklarını merak ediyor. Ve bu nedenle Tam kapanmada emekli maaşları nasıl alınacak? Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl çekecek? Emekliler bankaya gidebilir mi? soruları internet arama motorlarında araştırılıyor.

TAM KAPANMADA EMEKLİ MAAŞLARI NASIL ALINACAK? TAM KAPANMADA EMEKLİLER MAAŞLARINI NASIL ÇEKECEK?

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre emekli vatandaşlar, ikametlerine en yakın olan bankaya giderek emekli maaşlarını alabilecekler.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama göre emekli vatandaşlar, Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uymak şartıyla maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine, ATM'sine gidip gelebilmek şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

TAM KAPANMADA EMEKLİLER BANKAYA GİDEBİLİR Mİ?

Tam kapanma sürecinde emekli vatandaşlarımız bankaya gidebileceklerdir. Ancak ikametlerine en yakın bankaya gitmeleri gerekmektedir. Bu alanın dışına çıkılması durumunda güvenlik güçleri cezai işlem uygulayabilir.

İçişleri Bakanlığından bu konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir."