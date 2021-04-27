Yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma kararını açıklamasıyla vatandaşlar tarafından birçok konu da merak edilmeye başlandı. 17 gün sürecek olan tam kapanmada fabrikaların durumunun ne olacağı işçiler tarafından merak ediliyor. Tam kapanmada fabrikalar açık mı, kapalı mı? 2021 Sorusunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz...

TAM KAPANMADA FABRİKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, tam kapanma 29 Nisan Perşembe 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar süreceği açıklandı.

Açıklanan kararların ardından fabrikaları da kapsayan İçişleri Bakanlığı genelgesi gece saatlerinde yayımlandı. Böylelikle, 17 gün tam kapanmada fabrikalar açık mı, kapalı mı olduğu konusu netlik kazandı.

Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."