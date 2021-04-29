Tam kapanmada inşaat işçileri çalışacak mı 2021? İnşaat işçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? soruları inşaat işçileri tarafından şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. İşte ayrıntılar...

TAM KAPANMA NEDİR?

Kapanma, koronavirüsle mücadele kapsamında hükümetlerin vatandaşları riskli durumlardan korumak amacıyla kişilerin yerlerinde kalmalarını salık veren bir kısıtlama politikasıdır.

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Gerçekleşen Kabine toplantısının ardından alınan kararla tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

TAM KAPANMADA İNŞAAT İŞÇİLERİ ÇALIŞACAK MI 2021? İNŞAAT İŞÇİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen tam kapanma konulu genelde inşaat işçilerinin durumları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından açıklanan muafiyet listesinde üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar maddesinin olması bu konuyla ilgili son noktayı koydu.

Bu bağlamda tam kapanmada inşaat işçilerinin muaf olduğu ve kapanma sürecinde inşaat faaliyetlerini sürdürecekleri belirtildi.

TAM KAPANMA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İle yollanan tam kapanma konulu genelge kapsamında vatandaşların en çok arattığı konulardan birisi noterlerin açık olup olmadığı oldu. Yayınlanan genelgede nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar tam kapanmada muaf olurken Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise vatandaşların merak ettiği bu konuyla ilgili son noktayı koydu.

Başkan Cin, yaptığı açıklamada yurt çapında herhangi aksamaya meydan verilmemesi için nöbetçi noterliklerin hizmet vereceğini belirtirken konuyla ilgili "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." dedi.

Yaşanan tam kapanmada çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.

YASAKTA PAZARLAR AÇIK MI? | TAM KAPANMADA PAZAR YERLERİ AÇIK MI?

29 Nisan günü, saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs günü sona erecek olan Tam Kapanma hakkında İçilkeri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Kısıtlamadan muaf tutulacak yer ve kişilerin yer aldığı genelgede, pazar yerlerine ilişkin herhangi bir muafiyetin söz konusu olmadığı görüldü. Bakkal, manav, kuruyemişçi, fırın, kasap, zincir market gibi işletmelerin açık olacağı bilinen yasakta pazar alanlarının kapalı tutulacağı öğrenildi.