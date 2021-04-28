Tam kapanmada İŞKUR çalışıyor mu, açık mı? Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İŞKUR çalışma saatleri 2021 soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça bakılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Gerçekleşen Kabine toplantısının ardından alınan kararla tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

TAM KAPANMADA İŞKUR ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliği'ne gönderilen genelge kapsamında Türkiye genelinde tam kapanma yoluna gidildi. Yayınlanan genelgenin ardından bazı kurum ve kuruluşların tam kapanma sürecinde açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) üzerinden iş arayan, kayıt yaptırmak isteyen, kurs ve programlara katılmak isteyenler, işsizlik sigortasına başvuruda bulunmak isteyenler ve işsizlik maaşı için bilgi almak isteyen kişiler tam kapanmada İŞKUR'un açık olup olmadığıyla ilgili internetten aratmalara başladı.

Alınan habere göre İŞKUR'un tam kapanmada açık olup olmayacağı ve çalışıp çalışmayacağıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

İŞKUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? İŞKUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)'un çalışma saatleri normal günlerde 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.00 saatleri olurken tam kapanma da bu saatlerin kaç olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi.

TAM KAPANMADA TAKSİLER ÇALIŞACAK MI?

İçişleri Bakanlığı yetkililerince 81 il valiliğine gönderilen 'Tam Kapanma' konulu genelgeye göre taksiler ve bu taksileri kullanmada görevli kişiler, yasaklardan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak olan taksiciler, yasaktan önceki haliyle hizmet vermeye devam edecek.

TAM KAPANMADA YETKİLİ SERVİSLER AÇIK MI? TAM KAPANMA TEKNİK SERVİSLER AÇLIŞIYOR MU?

Kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilmesinin ardından yetkili servis ve teknik serviste çalışacak kişiler iş durumlarıyla ilgili bilgi almaya çalışıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanlarının muaf olduğuna dair bir madde yer alıyor. Bu bağlamda tam kapanmada yetkili servisler açık olurken teknik servislerin ise çalışacağı belirtildi.