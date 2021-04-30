Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında kısmi kapanma kararlarının beklenen sonuçları vermemesi üzerine, artan vaka ve vefat sayılarının önüne geçmek amacıyla tam kapanma kararı alındı. Üretimin ve vatandaşların zaruri ihtiyaçlarının aksamaması adına bazı sektör çalışanları, tam kapanma kısıtlamalarından muaf tutulurken bu kişiler, Tam kapanmada İZBAN çalışıyor mu? | Yasakta İzban çalışma saatleri 29 Nisan - 17 Mayıs sorularının cevabını merak ediyor. İşte detaylar…

TAM KAPANMADA İZBAN ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanma döneminde, 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e dek sürecek. Bu kısıtlamadan muaf olan kişiler ise, izin belgeleri ile şehir içinde ulaşım sağlayabilecek.

İzmir'de kısıtlamalardan muaf tutulan kişiler, şehir içi raylı ulaşım ağı olan İZBAN'ın (İzmir Banliyö Sistemi) çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

Yetkilierin yaptığı açıklamaya göre, tam kapanmada İzban faaliyet göstermeye devam edecek. Ancak sefer saatlerinde seyretlmeye gidilerek daha az sefer yapılması planlanıyor.

YASAKTA İZBAN ÇALIŞMA SAATLERİ 29 NİSAN - 17 MAYIS

Tam kapanma öncesi satılan abonman ve bilet bedelleri nakit iade kuponuna çevrilerek, kesintisiz iade edileceği veya açık tarihli bilete çevrilebileceği açıklandı.

ESHOT.gov.tr internet adresinden yapılan yazılı açıklamayla hafta sonu kısıtlamaları süresince toplu ulaşım araçlarının çalışma şekilleri hakkında yetkililer tarafından bilgi verildi.

TCDD–İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN’da, tam kapanma boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki yolcular için saat 21.00'den itibaren her 24 dakikada bir sefer düzenleneceği belirtildi.

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma boyunca, tıpkı kısmi kapanma sürecinde hafta sonları 21.00'den sonra uygulanan tarife gibi seferler 24 dakikada bir uygulanacaktır.

YASAKLARDAN MUAF OLAN ÇALIŞANLAR

TBMM üyeleri ve çalışanları,

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil),

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT) ve çalışanları ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetler ile buralarda görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar,

Hekimler ve veteriner hekimler,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları,

İlgili Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

Elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi),

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla),

Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler,

Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır)