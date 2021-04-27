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Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, UPS, Sürat

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmaya uygulamasına geçildiğini bildirdi. Uygulama 29 Nisan günü başlayıp, 17 Mayıs günü sona erecek. Vatandaşlar da Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi? sorularını araştırıyor. İşte yanıtları...

Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, UPS, Sürat

Koronavirüs vaka sayılarının minimuma düşürülmesi amacıyla yeni tedbirler alındı. 16 Nisan'da yapılan Kabine toplantısı sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu. Bu sabah da İçişleri Bakanlığı tam kapanma konulu genelgeyi yayımladı. Peki genelgeye göre Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi? 

TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanma genelgesinde kargo şirketlerinin ve kargo çalışanlarının 3 hafta sürecek kısıtlamadan muaf olacakları belirtildi. Tam kapanma sürecinde kargolar faaliyet yürütmeye devam edecek. 

Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, UPS, Sürat

TAM KAPANMADA KARGOYA GİDİLİR Mİ? MNG, ARAS, YURTİÇİ, PTT UPS

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, ''Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.'' bilgisine yer verildi. 

Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi?

Kargoların normal çalışma saatleri ise şöyle;

SÜRAT KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.30

Pazar: Kapalı

MGN KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

YURT İÇİ KARGO 

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

ARAS KARGO

Hafta içi: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 08:30 ile 13:00

Pazar: Kapalı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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