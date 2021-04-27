Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, UPS, Sürat
Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmaya uygulamasına geçildiğini bildirdi. Uygulama 29 Nisan günü başlayıp, 17 Mayıs günü sona erecek. Vatandaşlar da Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi? sorularını araştırıyor. İşte yanıtları...
Koronavirüs vaka sayılarının minimuma düşürülmesi amacıyla yeni tedbirler alındı. 16 Nisan'da yapılan Kabine toplantısı sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu. Bu sabah da İçişleri Bakanlığı tam kapanma konulu genelgeyi yayımladı. Peki genelgeye göre Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi?
TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU?
Tam kapanma genelgesinde kargo şirketlerinin ve kargo çalışanlarının 3 hafta sürecek kısıtlamadan muaf olacakları belirtildi. Tam kapanma sürecinde kargolar faaliyet yürütmeye devam edecek.
TAM KAPANMADA KARGOYA GİDİLİR Mİ? MNG, ARAS, YURTİÇİ, PTT UPS
İçişleri Bakanlığı genelgesinde, ''Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.'' bilgisine yer verildi.
Kargoların normal çalışma saatleri ise şöyle;
SÜRAT KARGO
Hafta içi: 08.30 - 18.00
Cumartesi: 09:00 - 14.30
Pazar: Kapalı
MGN KARGO
Hafta içi: 08.30 - 18.00
Cumartesi: 09:00 - 14.00
Pazar: Kapalı
YURT İÇİ KARGO
Hafta içi: 08.30 - 18.00
Cumartesi: 09:00 - 14.00
Pazar: Kapalı
ARAS KARGO
Hafta içi: 08:30 - 18:00
Cumartesi: 08:30 ile 13:00
Pazar: Kapalı