Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi? MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, UPS, Sürat

Koronavirüs vaka sayılarının minimuma düşürülmesi amacıyla yeni tedbirler alındı. 16 Nisan'da yapılan Kabine toplantısı sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu. Bu sabah da İçişleri Bakanlığı tam kapanma konulu genelgeyi yayımladı. Peki genelgeye göre Tam kapanmada kargolar açık mı, çalışıyor mu? Tam kapanmada kargoya gidilir mi?

TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanma genelgesinde kargo şirketlerinin ve kargo çalışanlarının 3 hafta sürecek kısıtlamadan muaf olacakları belirtildi. Tam kapanma sürecinde kargolar faaliyet yürütmeye devam edecek.

TAM KAPANMADA KARGOYA GİDİLİR Mİ? MNG, ARAS, YURTİÇİ, PTT UPS

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, ''Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.'' bilgisine yer verildi.

Kargoların normal çalışma saatleri ise şöyle;

SÜRAT KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.30

Pazar: Kapalı

MGN KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

YURT İÇİ KARGO

Hafta içi: 08.30 - 18.00

Cumartesi: 09:00 - 14.00

Pazar: Kapalı

ARAS KARGO

Hafta içi: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 08:30 ile 13:00

Pazar: Kapalı