Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, kısmi kapanma kuralları vaka ve vefat sayıları üzeirnde beklenen düşüşü göstermeyince tak kapanmaya geçilmesine karar verildi. Ramazan Bayramı'nın da dahil edildiği ve 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma süresince toplu ulaşım araçlarının sefer saatleri de güncellendi. İşte Tam kapanmada Marmaray sefer saatleri | 29 Nisan - 17 Mayıs Marmaray saatleri...

TAM KAPANMADA MARMARAY SEFER SAATLERİ | 29 NİSAN - 17 MAYIS MARMARAY SAATLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan-17 Mayıs'ta ülke genelinde uygulanacak tam kapanma dolayısıyla yolcu treni seferlerinde düzenlemeye gidildi.

Yapılan açıklamada, tam kapanma öncesi satılan abonman ve bilet bedelleri nakit iade kuponuna çevrilerek, kesintisiz iade edileceği veya açık tarihli bilete çevrilebileceği belirtildi.

Marmaray seferleri, Halkalı-Gebze hattında 30 dakika aralıklarla yapılacak. Başkentray ise Sincan-Kayaş arasında hafta içi 30 dakika, hafta sonu bir saat aralıklarla hizmet verecek.

Bu kapsamda, saat 06.00'da başlayacak olan Marmaray seferleri, gece 00.00'da son bulacak ve yarım saat aralıklarla gerçekleştirilecek.

TCDD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke genelinde uygulanacak tam kapanma nedeniyle YHT, Marmaray, Başkentray ve Bölgesel yolcu tren seferlerinde düzenleme yaptı. Buna göre; Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara- Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan yüksek hızlı tren seferleri yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verirken vatandaşların bilet alırken HES kodu ve seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri gerekecek."

KISITLAMADA HİZMET VERMEYECEK HATLAR

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.