Kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine tam kapanma konulu genelge gönderdi. Tam kapanma sürecinde nikahı olanlar, nikah günü almış olanlar, almak isteyenler Tam kapanmada nikah kıyılır mı? Tam kapanmada nikahlar iptal mi? sorularına yanıt arıyor.

TAM KAPANMADA NİKAH KIYILIR MI?

17 günlük tam kapanma sürecinde toplu etkinliklere izin verilmeyeceği bildirildi. Bu kapsamda nikah törenleri de yapılamayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık yaptığı kabine toplantısının ardından alınan yeni tedbirlere ilişkin, şunları aktardı:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

TAM KAPANMADA NİKAHLAR İPTAL Mİ?

3 hafta sürecek olan tam kapanmada nikahlar kıyılamayacak. Nikah işlemleri kapanma bittikten sonra yani 17 Mayıs sonrasında yapılabilecek.

Tam kapanma konulu genelgenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TAM KAPANMA KONULU GENELGE (TÜM BİLGİLER)