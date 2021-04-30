Tam kapanmada öğretmenler okula gidecek mi?

Koronavirüs salgınındaki patlamalar nedeniyle vaka ve ölüm oranlarını en aza indirmek amacıyla 81 il genelinde tam kapanma uygulamasına geçildi. Buna göre 29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs günü sona erecek. Bu süreçte genelgede belirtilen kişiler ve yerler dışında sokağa çıkanlar ile dükkanlarını açanlar ceza alacak.

TAM KAPANMADA ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanma sürecinde öğretmenler ve okul müdürleri okula gitmeyecek" dedi.

Tam kapanma sürecinde ana okullarının ve kreşlerin durumu hakkında da konuşan Bakan Selçuk, kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olduğunu belirterek şunları kaydetti;

"Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi, ana sınıfı dediğimiz 5 yaş grubu var. Bizim okul öncesi eğitim kurumlarımız bu süreçte hep açıktı. Okul öncesi öğretmenlerimiz büyük bir özveri gösterdiler. Fakat bu tam kapanmada, Bilim Kurulu'nun ortaya koyduğu tavsiye ve diğer sayısal veriler, bize bu süreçte MEB bünyesindeki okulların da bir süre kapanması gerektiğini gösterdi. Biz buna uyduk. Kreşlerle ilgili Sayın Bakanımızla bir telefon görüşmesi yaptık, bir değerlendirme sürüyor. Muhtemelen yarın bir açıklama olur."