Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye'de 29 Nisan'dan başlayarak 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma uygulanmasına karar verildi. Birçok iş kolunun faaliyetlerine ara vermesine karar verilirken temel gereksinimlerin karşılanması için kısıtlamadan muaf tutulan iş kolları da belirlendi. Bu kapsamda oto tamircilerin durumu da merak konusu olduğu için Tam kapanmada oto tamirciler açık mı, kapalı? Oto tamircileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

TAM KAPANMADA OTO TAMİRCİLER AÇIK MI, KAPALI?

Tam kapanma döneminde oto tamirciler kapalı olacak. Birçok vatandaşın aldığı randevular da iptal edildi. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede de oto tamircilerin durumuna değinilmedi. Bu nedenle 29 Nisan'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan kısıtlama boyunca oto tamirciler kapalı olacak.

OTO TAMİRCİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

Oto tamirciler, tam kapanma sürecinde vatandaşlara hizmet vermediği için buralar da çalışan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf olmayacaklar.

Öte yandan akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar.

İçişleri Bakanlığının genelgesini okumak için tıklayınız.