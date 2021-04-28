Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından genelge paylaşıldı. Genelge Tam kapanmada vatandaşların aklında kalan tüm sorularını yanıtı bulunmakta. Tam kapanmada özel eğitim kurumları açık mı? Tam kapanmada rehabilitasyon merkezleri açık mı? sorularının yanıtları da genelgede mevcut. İşte detaylar.

TAM KAPANMADA ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesinde yer alan açıklamaya göre, 17 gün boyunca kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma yasağında özel eğitim kurumları açık olacak. Özel eğitim Kurumlarında olanlar ile veli/vasi veya refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak.

TAM KAPANMADA REHABİLİTASYON MERKEZLERİ AÇIK MI?

Genelgede, zorunlu kamu hizmetlerinin devam etmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.),buralarda çalışanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri yine istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla kısıtlamadan muaf tutulacak.

Tam kapanma konulu genelgenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TAM KAPANMA KONULU GENELGE (TÜM BİLGİLER)

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