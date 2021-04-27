Gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamanın ardından pazar günleri marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Tam kapanmada Pazar günleri marketler açık mı? Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? sorularının yanıtı...

TAM KAPANMADA PAZAR GÜNLERİ MARKETLER AÇIK MI? HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından, artan vaka sayıları nedeniyle alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine gireceğini bildirdi. Söz konusu kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek.

Peki tam kapanmada pazar günleri markerler açık mı? Hafta sonu markerler açık mı, kapalı mı? Marketlerin çalışma saatleri toplantıda ele alınan konulardan biriydi. İçişleri Bakanlığının alınan yeni tedbirlere ilişkin yayımladığı genelgeye göre, Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10:00-17:00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşların evlerine en yakın market, bakkal, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıdan alışveriş yapmasının önerildiği genelgede aynı saatler arasında belirtilen merkezlerin paket servis yapabileceği açıklanmaktadır.

Bakkal, market, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10:00-17:00 çalışma saatleri haftanın altı günü (Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi) açık olacak ancak Pazar günü kapalı olacak.

TAM KAPANMADA GEÇERLİ OLACAK YENİ TEDBİRLER NELER?

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni tedbirlere ilişkin şunları dile getirdi:

"29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir."

TAM KAPANMADA SPOR SALONLARI AÇIK MI, KAPALI MI? 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tam kapanma olacağı yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından resmen açıklandı. 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçilecek. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak

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TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI 2021?

Gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından alınan karar doğrultusunda tam kapanma sürecine geçildi. Dün gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre,bankalar başta olmak üzere yurt genelinde yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanların asgari sayıda olmak şartıyla hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

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