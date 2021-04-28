İçişleri Bakanlığı 'Tam Kapanma' konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Kabine Toplantısı sonrası verilen tam kapanma kararının ardından 17 gün sürecek yasakların detayları da genelgede belirtildi. Peki genelgeye göre Tam kapanmada PTT açık mı? Tam kapanmada PTT kargo çalışıyor mu?

TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI?

Tam kapanma genelgesinde yer alan bilgiye göre PTT şubeleri 17 gün boyunca hizmetlerine devam edecek.

Tam kapanmada PTT şubeleri çalışma saatleri şöyle;

Hafta içi: 8.30 - 17.30

Hafta sonu: Cumartesi günleri sadece belirli bölgelerde 13.30' a kadar açıktır. Pazar ise tamamen kapalıdır.

TAM KAPANMADA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri tam kapanma uygulamasının süreceği 3 hafta boyunca açık olacak ve PTT çalışanları da kısıtlamadan muaf tutulacak. Kargolar da normal işleyişine devam edecek.

Genelgede ''Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri muaf olacak.'' denildi.