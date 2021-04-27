Artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirlek almak amacıyla düzenlenen kabine toplantısında tam kapanmaya karar kılındı. Bu kapsamda yayınlanan genelgenin içeriği merak ediliyor. Peki Tam kapanmada restoranlar açık mı? Restoran paket servis yapacak mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

TAM KAPANMADA RESTORANLAR AÇIK MI?

Gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma sürecine geçildiğin duyurdu.Tam kapanma kararının ardından gözler İçişleri bakanlığı tarafından gelecek genelgeye çevrildi. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan genelde restoranlara ilişkin olarak, bu iş yerlerinin açık olacağı ancak online ve paket servis şeklinde hizmet verebileceği belirtildi.

Tam kapanmada bankalar açık mı 2021? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

RESTORANLAR PAKET SERVİS YAPACAK MI?

Genelge kapsamında, yeme-içme yerleri ve online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecektir denildi. Bu firmaların hizmet saati ise Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e çekileceği belirtildi.

Tam kapanmada kargoya gitmek serbest mi 2021? Kargo çalışanları tam kapanmadan muaf mı?