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Tam kapanmada Sağlık Ocakları açık mı? Tam kapanmada Sağlık Ocakları çalışma saatleri

Tam kapanma kararının hemen ardından, Tam kapanmada Sağlık Ocakları açık mı? sorusu en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bilindiği üzere 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanma konulu genelge İçişleri Bakanlığında paylaşıldı. Genelgede tüm bilgilere yer verildi. Bu kapsamda Tam kapanmada Sağlık Ocakları çalışma saatlerine sizler için haberimizde yer verdik.

Tam kapanmada Sağlık Ocakları açık mı? Tam kapanmada Sağlık Ocakları çalışma saatleri

29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma uygulaması ramazan bayramı bitimi yani 17 Mayıs saat 05.00'da sona erecek. Bu süreçte sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler de genelge de belirtildi. Peki Tam kapanmada Sağlık Ocakları açık mı? İşte Tam kapanmada Sağlık Ocakları çalışma saatleri...

TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Tam kapanmada kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak.

randevusu olanlar randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.

Tam kapanmada Sağlık Ocakları açık mı? Tam kapanmada Sağlık Ocakları çalışma saatleri

TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanmada Sağlık Ocakları 08.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacaktır. 12.00 - 13.00 arası ise öğle tatili yapılmaktadır. 

Tam kapanma konulu genelgenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TAM KAPANMA KONULU GENELGE (TÜM BİLGİLER)

Tam kapanmada Sağlık Ocakları açık mı? Tam kapanmada Sağlık Ocakları çalışma saatleri

{TITLE_STRIP}Tam kapanmada hastane randevusu olanlar ne yapacak 2021? Tam kapanmada hastane poliklinikler açık mı?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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