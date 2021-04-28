Tam kapanmada Sağlık Ocakları açık mı? Tam kapanmada Sağlık Ocakları çalışma saatleri

29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma uygulaması ramazan bayramı bitimi yani 17 Mayıs saat 05.00'da sona erecek. Bu süreçte sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler de genelge de belirtildi. Peki Tam kapanmada Sağlık Ocakları açık mı? İşte Tam kapanmada Sağlık Ocakları çalışma saatleri...

TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Tam kapanmada kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak.

randevusu olanlar randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.

TAM KAPANMADA SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanmada Sağlık Ocakları 08.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacaktır. 12.00 - 13.00 arası ise öğle tatili yapılmaktadır.

Tam kapanma konulu genelgenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TAM KAPANMA KONULU GENELGE (TÜM BİLGİLER)

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