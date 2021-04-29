Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam kapanma kararı alındı. Bunun üzerine Tam kapanmada şehirler arası otobüs seferleri iptal mi? sorusu akıllara geldi. Şehirler arası yolculuklarla ilgili detaylar haberimizde...

TAM KAPANMADA ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Ülke genelinde alınan tam kapanma kararları sonrasında vatandaşlar şehirler arası yolculuklarda kısıtlama olup olmadığını merak etmeye başladı. 81 il valiliğine gönderilen İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre vatandaşların şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı. Ancak bazı istisnai durumlar halinde gerekli izin belgelerinin alınması ile Şehirler arası yolculuklar devam edebilecek. Bu kapsamda tam kapanmada şehirler arası otobüs seferleri hizmet vermeye devam edecek.

Şehirler arası otobüs seferlerinden her vatandaş faydalanamayacak. Yalnızca zorunlu hal sayılacak durumda olan vatandaşlar yasak kapsamında bulunmayacak.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ NASIL HİZMET VERECEK?

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde seferlerin yüzde 50 kapasite ile hizmet vereceği açıklandı. Genelgede "Otobüs, tren gibi şehirler arası toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek. Otobüs şoförleri ve muavinler yasaktan muaf kabul edilecek. Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede zorunlu haller belirlendi. Genelgeye göre "Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen"

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.