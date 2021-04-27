26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararların açıklanmasıyla kapanma sürecine gireceğimiz kesinleşti. Yayınlanan genelgede bu süreçte açık olacak yerler listelendi. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de spor salonları oldu. Tam kapanmada spor salonları açık mı, kapalı mı? 2021 sorusunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz...

TAM KAPANMADA SPOR SALONLARI AÇIK MI, KAPALI MI? 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tam kapanma olacağı yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından resmen açıklandı. 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçilecek. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

81 ilin valiliklerine İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede birçok işletme yer alırken spor salonları bu kapsamda yer almıyor. Bu sebeple spor salonları faaliyetlerine devam etmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı’nı da kapsayan sokağa çıkma kararıyla birlikte yasaklamaları şöyle açıkladı:

“29 Nisan 2021, yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz, bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Yeme-içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.

Zincir marketler Pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir.

Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır.

Anaokulu, kreş, 8’inci ve12’nci sınıflar dâhil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçların karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır, biz de bunların yakın takipçisi olacağız.

Türkiye bakımından çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir.”