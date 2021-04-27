Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, havaların ısınması, aşının getirmiş olduğu rehavet, Ramazan ayının gelişi ve mutasyonlu virüsün hızlı bulaşması gibi etkenlerle hızla artan vaka ve vefat sayılarının önüne geçmek amacıyla alınan kısmi kapanma kararları, bu sayıları düşürmede yeterli olmayınca tam kapanma uygulamasına geçilmesine karar verildi. Bunun üzerine kısıtlamadan muaf tutulacak bazı kişiler, Tam kapanmada tramvaylar çalışacak mı? | Tramvaylar çalışıyor mu 29 Nisan - 17 Mayıs sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

TAM KAPANMADA TRAMVAYLAR ÇALIŞACAK MI?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 14 Nisan'da alınan kısmi kapanma kararı, vaka ve vefat sayıları üzerinde beklenen etkiyi yaratmayınca, Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyesi ile tam kapanma kurallarına geçilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı ulusa sesleniş konuşması ardından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile detayları belli olan tam kapanma kısıtlamalarında, bazı yer ve kişilerin muaf tutulacağı belirtildi.

Yasak kararının 'üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulması' kararıyla duyurulmasının ardından muaf kişilerin iş yerlerine giderken kullanacağı ulaşım yöntemleri de merak konusu haline geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta Sonu Tarife Değişikliği başlığıyla yapılan açıklamada, Cumartesi ve Pazar günleri bazı seferlerin 15 dakika aralıklarla yapılacağı belirtilirken kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlar için 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanın görev başında olacağı bilgisi verildi.

TRAMVAYLAR ÇALIŞIYOR MU 29 NİSAN - 17 MAYIS

Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00 - 00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. 29 Nisan Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.



Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:



_M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

_M1B Yenikapı-Kirazlı

_M2 Yenikapı-Hacıosman

_M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

_M4 Kadıköy-Tavşantepe

_M5 Üsküdar-Çekmeköy

_M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

_T1 Kabataş-Bağcılar

_T4 Topkapı-Mescid-i Selam

Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. 7 Aralık Pazartesi saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

_M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

_F1 Taksim-Kabataş füniküler,

_T3 Kadıköy-Moda tramvay,

_TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

_TF2 Eyüp-Piyer Loti

teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.

Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

Sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları çerçevesinde bazı istasyonlarımızın giriş-çıkış bölgelerinde düzenlemeler yapılmıştır.

Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul’a hizmet vermeye devam edecektir.

En kısa zamanda, İstanbul’un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle.