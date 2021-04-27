Tam kapanmada Trendyol çalışıyor mu? Tam kapanmada Trendyol kargoları çalışacak mı?

26 Nisan 2021 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde tam kapanmaya gidileceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da tam kapanma konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Genelde de alınan yeni tedbirler (kısıtlamalar, yasaklar) yer alıyor. Alışveriş sitesi Trendyol'un tam kapanma sürecinde çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki Tam kapanmada Trendyol çalışıyor mu? Trendyol kargoları çalışıyor mu?

TAM KAPANMADA TRENDOL ÇALIŞIYOR MU?

E-ticaret platformu Trendol tam kapanma sürecinde faaliyet göstermeye devam edecektir. Alışveriş devi milyonlarca müşterisine tam kapanma sürecinde de kesintisiz hizmet verecektir.

TAM KAPANMADA TRENDYOL KARGOLARI ÇALIŞACAK MI?

Bakanlığın yayımladığı genelgede kargo firmalarının kısıtlamadan muaf olacağı bilgisine yer verildi. Bu kapsamda 17 günlük tam kapanmada Trendol'dan rahatlıkla alışveriş yapılabilecek. Müşterilerin kargoları belirtilen tarihlerde adreslerine teslim edilebilecek.

TAM KAPANMA KONULU GENELGENİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINI (PDF)