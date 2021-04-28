Tam kapanmada üniversiteler açık mı? Tam kapanmada üniversitelerin durumu nedir?

Koronavirüs salgınındaki vaka sayılarının en aza düşürmek amacıyla 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanma kararının ardından MEB ve YÖK'ten açıklamalar üst üste geldi.

TAM KAPANMADA ÜNİVERSİTELER AÇIK MI?

MEB yaptığı açıklamada, "Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Üniversite öğrencilerinin de gözleri bir süredir YÖK'ten gelecek karara çevrilmişti. Beklenen açıklama bugün geldi. YÖK, üniversitelere gönderdiği yazıyla tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların da ertelenmesini veya online yapılmasını talep etti.

TAM KAPANMADA ÜNİVERSİTELERİN DURUMU NEDİR?

YÖK'ün konu ile ilgili üniversitelere gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi;

“Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.00’den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur.”

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Tam kapanma konulu genelgenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TAM KAPANMA KONULU GENELGE (TÜM BİLGİLER)

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