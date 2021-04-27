Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tam kapanmaya geçildiğini duyurdu. Bu kapsamda anaokulu, kreş, 8 ile 12. sınıflar da dahil olmak üzere tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Peki Tam kapanmada uzaktan eğitim var mı? Tam kapanmada uzaktan Eğitim devam edecek mi?

TAM KAPANMADA UZAKTAN EĞİTİM VAR MI 2021?

Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da resmi açıklama yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır'' denildi.

TAM KAPANMADA UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Milyonlarca öğrenci tam kapanma sürecinde uzaktan eğitime devam edecek. Tüm okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmesine karar verildi.

ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkânlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle, uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." ifadelerini kullandı.