Tam kapanmada uzmanlardan kritik uyarı: İş çığırından çıkabilir!

Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının tavan yapması nedeniyle alınan yeni kararla 81 ilde 17 günlük tam kapanmaya gidildi. Kapanma uygulamasının ardından Türkiye günlük koronavirüs tablosunda beklenen düşüş görülmez ise buz kez hangi adımın geleceği henüz bilinmiyor. 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma başlarken Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı, kritik uyarılarda bulundu.

Sonbahar aylarında daha uzun bir kapanma yaşanmaması için acilen "Covid 19 Genom Konsorsiyumu" kurulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hakan Savlı, Türkiye’nin mutasyonların yapısını saptama sisteminde büyük bir boşluk olduğunu belirtti.

Savlı, ayrıca ülkedeki mutasyon soylarının karanlıkta kaldığına dikkat çekerek, mutlaka dizi analizi yapılması gerektiğini, aksi taktirde kısa sürede işin çığırından çıkabileceğini söyledi.

"HIZIMIZ ÇOK YETERSİZ"

Savlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Yılda 3 bin 650 kişi dizilime hızımız çok yetersiz. İngiliz Covid 19 Genom Konsorsiyumunun dizilediği sayının 440 bin kişiye ulaştığını düşünürsek, salgındaki en kritik noktalardan birini farkında olmadan nasıl hep birlikte gözden kaçırdığımızı görmüş oluruz. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki insanları yoğun bakıma düşüren virüslerin haritaları çıkarılmadır, hangi soyları temsil ettiklerini bilmiyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyayı da ancak birçok başka ülkede olduğu gibi, genetik laboratuvarlarının birleştiği bir ulusal konsorsiyum analiz edebilir"

''İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKABİLİR''

Virüsü tanımak için yüksek sayıda dizi analizi yapılması ve bu konuda Türkiye’nin zayıf durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Savlı, "Devlet aklının hızla çalışarak genom merkezlerini bir araya getireceğini düşünüyorum. Atipik olguların, şüpheli olguların, aşı olduğu halde aşının işe yaramadığı entübe olguların tümünde hemen ve mutlaka dizi analizi yapmak gerekiyor. Yoksa kısa sürede iş çığırından çıkabilir" ifadelerini kullandı.