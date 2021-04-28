Tam kapanmada Valilikler açık mı? Tam kapanmada Valilik çalışma saatleri 2021 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine toplantısı kararları ve tam kapanma ilanı sonrası İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat başta olmak üzere tüm detayları içeren 'tam kapanma' konulu genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Vatandaşlar da genelgeye göre Tam kapanmada Valilikler açık mı? sorusunu merak ediyor. İşte Tam kapanmada Valilik çalışma saatleri 2021...

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