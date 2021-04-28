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Tam kapanmada Valilikler açık mı? Tam kapanmada Valilik çalışma saatleri 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine toplantısı kararları ve tam kapanma ilanı sonrası İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat başta olmak üzere tüm detayları içeren 'tam kapanma' konulu genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Vatandaşlar da genelgeye göre Tam kapanmada Valilikler açık mı? sorusunu merak ediyor. İşte Tam kapanmada Valilik çalışma saatleri 2021...

Tam kapanmada Valilikler açık mı? Tam kapanmada Valilik çalışma saatleri 2021

Türkiye, 29 Nisan saat 19.00'da 17 günlük tam kapanma sürecine giriyor. Tam kapanma uygulaması 17 Mayıs saat 05.00'da sona erecek. İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma konulu genelgesi de yayımlandı. Peki Tam kapanmada Valilikler açık mı? İşte Tam kapanmada Valilik çalışma saatleri 2021....

TAM KAPANMADA VALİLİKLER AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde genelgede belirtilene göre kamu kurumları faaliyet yürütmeye devam edecek. Yasağa dair İçişleri genelgesinin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TAM KAPANMA KONULU GENELGE İÇİN TIKLAYINIZ

Tam kapanmada Valilikler açık mı? Tam kapanmada Valilik çalışma saatleri 2021

TAM KAPANMADA VALİLİK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Tam kapanma sürecinde kamu kurumları 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

Tam kapanmada Valilikler açık mı? Tam kapanmada Valilik çalışma saatleri 2021

{TITLE_STRIP}Tam kapanmada vergi daireleri açık olacak mı? Tam kapanmada vergi daireleri çalışma saatleri

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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