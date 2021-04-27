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Tam kapanmada yetkili servisler açık mı? Tam kapanma teknik servisler çalışıyor mu 2021?

Tam kapanma sürecinde yetkili ve teknik servislerin durumunu merak edenler, Tam kapanmada yetkili servisler açık mı? Tam kapanma teknik servisler çalışıyor mu? soruları ile internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Tam kapanmada yetkili servisler açık mı? Tam kapanma teknik servisler çalışıyor mu 2021?

Tam kapanmada yetkili servisler açık mı? Tam kapanma teknik servisler çalışıyor mu?  başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından alınan kararla tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

Tam kapanmada yetkili servisler açık mı? Tam kapanma teknik servisler çalışıyor mu?

YASAKTA PAZARLAR AÇIK MI? | TAM KAPANMADA PAZAR YERLERİ AÇIK MI?

29 Nisan günü, saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs günü sona erecek olan Tam Kapanma hakkında İçilkeri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Kısıtlamadan muaf tutulacak yer ve kişilerin yer aldığı genelgede, pazar yerlerine ilişkin herhangi bir muafiyetin söz konusu olmadığı görüldü. Bakkal, manav, kuruyemişçi, fırın, kasap, zincir market gibi işletmelerin açık olacağı bilinen yasakta pazar alanlarının kapalı tutulacağı öğrenildi. 

Tam kapanmada yetkili servisler açık mı? Tam kapanma teknik servisler çalışıyor mu?

TAM KAPANMADA YETKİLİ SERVİSLER AÇIK MI? TAM KAPANMA TEKNİK SERVİSLER AÇLIŞIYOR MU?

Kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilmesinin ardından yetkili servis ve teknik serviste çalışacak kişiler iş durumlarıyla ilgili bilgi almaya çalışıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanlarının muaf olduğuna dair bir madde yer alıyor. Bu bağlamda tam kapanmada yetkili servisler açık olurken teknik servislerin ise çalışacağı belirtildi.

TAM KAPANMADA RESTORANLAR AÇIK MI?

Gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma sürecine geçildiğin duyurdu.Tam kapanma kararının ardından gözler İçişleri bakanlığı tarafından gelecek genelgeye çevrildi. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan genelde restoranlara ilişkin olarak, bu iş yerlerinin açık olacağı ancak online ve paket servis şeklinde hizmet verebileceği belirtildi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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