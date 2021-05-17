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  3. Tam kapanmanın ardından Gölcük ziyaretçilerini ağırlıyor

Tam kapanmanın ardından Gölcük ziyaretçilerini ağırlıyor

17 günlük tam kapanmanın ardından Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilere açıldı.

Tam kapanmanın ardından Gölcük ziyaretçilerini ağırlıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Güzel havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, çiçeklerle ve göl manzarasına karşı fotoğraf çektirdi.

Tabiat parkında görevli jandarma ekipleri de vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda sık sık uyardı.

Ailesiyle Ankara'dan gelen Behiye Çalık, gazetecilere, tabiat parkının çok güzel olduğunu dile getirerek, "İlk defa geldik. Doğayla iç içe olmayı çok özledik, kapanmadan sonra çok iyi geldi. Güzel bir hava almış olduk." dedi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Tam kapanmanın ardından Gölcük ziyaretçilerini ağırlıyor

Tam kapanmanın ardından Gölcük ziyaretçilerini ağırlıyor

Tam kapanmanın ardından Gölcük ziyaretçilerini ağırlıyor

Tam kapanmanın ardından Gölcük ziyaretçilerini ağırlıyor

Tam kapanmanın ardından Gölcük ziyaretçilerini ağırlıyor

Tam kapanmanın ardından Gölcük ziyaretçilerini ağırlıyor

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