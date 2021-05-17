Tam kapanmanın bitmesinin ardından Trakya'da taksi ve dolmuşlar denetlendi

Türkiye genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma döneminin sona ermesiyle 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük kademeli normalleşme dönemi başladı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar, kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

Bu kapsamda Trakya'da trafik ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Eski Cami önünde oluşturdukları kontrol noktasında taksi ve dolmuşları denetledi.

Taksi sürücülerinin ehliyet ve evraklarını inceleyen ekipler, yolcuları da maskelerini takmaları konusunda uyardı.

Dolmuşları da denetleyen ekipler, sürücülerin evraklarını inceledi, araçta dezenfektan olup olmadığını kontrol etti. Yolculara kademeli normalleşme döneminde de kurallara riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kademeli normalleşme nedeniyle taksi ve dolmuşları denetledi.

Ekipler özellikle yoğunluğun arttığı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda taksi ve dolmuşlar üzerindeki denetimlerini arttırdı.

Taksi ve dolmuş sürücülerinin ehliyet ve evraklarını inceleyen ekipler, yolcuları kurallara uyması konusunda uyardı.

Tekirdağ'da da ekiplerin denetimleri sürüyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI