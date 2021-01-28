Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 Perşembe güncel altın kuru fiyatları...
Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 Perşembe güncel altın kuru fiyatları...
Çarşamba gününe yükselişle başlayan altın fiyatları yeni güne (Perşembe) düşüşle başladı. Gram altın yeniden 440 TL seviyesinin altına inerken ONS altın da 1835 dolar seviyelerine kadar düştü. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 Perşembe güncel altın kuru fiyatları...