Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 Perşembe güncel altın kuru fiyatları... Çarşamba gününe yükselişle başlayan altın fiyatları yeni güne (Perşembe) düşüşle başladı. Gram altın yeniden 440 TL seviyesinin altına inerken ONS altın da 1835 dolar seviyelerine kadar düştü. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 Perşembe güncel altın kuru fiyatları...

1 16 28 OCAK 2021 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN KURU FİYATLARI Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 28 Ocak Perşembe gününe düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 28 OCAK 2021 PERŞEMBE GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 437,39 TL Satış: 437,46TL