Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2021 Cuma güncel altın kuru fiyatları... Haftanın son gününe düşüşle başlayan altın kuru ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, internetten Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? başlığı ile aramalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili bilgileri 29 Ocak 2021 Cuma güncel altın kuru fiyatları başlığı kapsamında haberimizde derledik.

1 16 29 OCAK 2021 CUMA GÜNCEL ALTIN KURU FİYATLARI Vatandaşların yatırım araçları arasında önemli yer tutan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları 29 Ocak Cuma gününe düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 29 OCAK 2021 CUMA GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 437,15 TL Satış: 437,25TL