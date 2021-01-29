Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2021 Cuma güncel altın kuru fiyatları...
Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2021 Cuma güncel altın kuru fiyatları...
Haftanın son gününe düşüşle başlayan altın kuru ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, internetten Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? başlığı ile aramalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili bilgileri 29 Ocak 2021 Cuma güncel altın kuru fiyatları başlığı kapsamında haberimizde derledik.