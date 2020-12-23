Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 23 Aralık Çarşamba...

Haftanın üçüncü gününe başlarken altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Yükseliş ve iniş trendlerinin yaşandığı altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Tam, yarım, gram çeyrek altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 23 Aralık Çarşamba konularını araştırıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

TAM, YARIM, ÇEYREK, GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN 2020 CANLI NE KADAR? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 23 ARALIK ÇARŞAMBA

GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü 459,27 satış fiyatı ise 459,40 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 23 Aralık Çarşamba 1.864,65 satış fiyatı ise 1.865,04 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü 745,30 TL, satış fiyatı ise 752,70 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 23 Aralık Çarşamba alış fiyatı 2 bin 976,60 TL, satış fiyatı ise 2 bin 998,80TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü 1.490,60 TL, satış fiyatı ise 1.503,50 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü alış için 256,75 TL, satış için ise 298,01 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 23 ARALIK ÇARŞAMBA 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü alış için 198,84 TL, satış için ise 230,80 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 23 ARALIK ÇARŞAMBA 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü alış için 414,88 TL, satış için ise 430,92 TL'dir.

REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 025,77 TL

Satış: 3 bin 050, 05 TL

KULPLU REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 089,89 TL

Satış: 3 bin 032,60 TL

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 414,88 TL

Satış: 430,92 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Alış: 7 bin 377, 49 TL

Satış: 7 bin 495,54 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Alış: 14 bin 941,88 TL

Satış:15 bin 233,63 TL