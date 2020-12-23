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  3. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 23 Aralık Çarşamba...

Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 23 Aralık Çarşamba...

Altın fiyatları dün düşüşe geçmesinin ardından güne yükselişle başladı. Dün 462 TL seviyelerinde güne başlayan gram altın yeni güne 458 TL ile başladı. Peki Tam, yarım, gram çeyrek altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 23 Aralık Çarşamba...

Haftanın üçüncü gününe başlarken altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Yükseliş ve iniş trendlerinin yaşandığı altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Tam, yarım, gram çeyrek altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 23 Aralık Çarşamba konularını araştırıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

TAM, YARIM, ÇEYREK, GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN 2020 CANLI NE KADAR? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 23 ARALIK ÇARŞAMBA

GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü 459,27 satış fiyatı ise 459,40 TL 'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS  günü alış fiyatı 23 Aralık Çarşamba 1.864,65 satış fiyatı ise  1.865,04 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının  alış fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü 745,30 TL, satış fiyatı ise 752,70 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 23 Aralık Çarşamba alış fiyatı 2 bin 976,60 TL, satış fiyatı ise 2 bin 998,80TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü 1.490,60 TL, satış fiyatı  ise 1.503,50 TL'dir.

 Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 23 ARALIK ÇARŞAMBA 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü alış için 256,75 TL, satış için ise 298,01 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 23 ARALIK ÇARŞAMBA 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü alış için 198,84 TL, satış için ise 230,80 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 23 ARALIK ÇARŞAMBA 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 23 Aralık Çarşamba günü alış için 414,88 TL, satış için ise 430,92 TL'dir.

REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 025,77 TL

Satış: 3 bin 050, 05 TL

KULPLU REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 089,89 TL

Satış: 3 bin 032,60 TL

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 414,88 TL

Satış: 430,92  TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE  KADAR?

Alış: 7 bin 377, 49 TL

Satış: 7 bin 495,54 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ  BUGÜN NE KADAR?

Alış: 14 bin 941,88 TL

Satış:15 bin 233,63 TL

Tayfun Altuntaş
Editör


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