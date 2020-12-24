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  3. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 24 Aralık Perşembe

Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 24 Aralık Perşembe

Altın fiyatları yeni güne yatay bir seyirle başladı. Gram altın yükselişle güne 460 TL seviyelerinde başladı. Peki Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün 2020 canlı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Haftanın dördüncü günüde altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor. Yükseliş ve iniş trendlerinin yaşandığı altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Tam, yarım, gram çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2020? Bugünkü altın fiyatları 24 Aralık Perşembe,  konularını araştırıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 24 ARALIK PERŞEMBE GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 24Aralık Perşembe günü 460,62 satış fiyatı ise 460,72 TL 'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 24 ARALIK PERŞEMBE ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS  günü alış fiyatı 24 Aralık Perşembe 1.876,09 satış fiyatı ise  1.876,51 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 24 ARALIK PERŞEMBE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının  alış fiyatı 24Aralık perşembe günü 746,70 TL, satış fiyatı ise 753,90 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 24 ARALIK PERŞEMBE CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 24 Aralık perşembe alış fiyatı 2 bin 982,40 TL, satış fiyatı ise 3 bin 003,70 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 24 ARALIK PERŞEMBE YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 24 Aralık Perşembe günü 1.492,90 TL, satış fiyatı  ise 1.505,90 TL'dir.

 Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 24 ARALIK PERŞEMBE 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 24 Aralık Perşembe günü alış için 257,41 TL, satış için ise 298,77 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?24 ARALIK PERŞEMBE 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 24 Aralık Perşembe günü alış için 198,84 TL, satış için ise 230,80 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 24 ARALIK PERŞEMBE 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 24 Aralık Perşembe günü alış için 415,74 TL, satış için ise 431,82  TL'dir.

REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 016,07 TL

Satış: 3 bin 037,85 TL

KULPLU REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 018,29 TL

Satış: 3 bin 040,10 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE  KADAR?

Alış: 7 bin 340, 54 TL

Satış: 7 bin 458,03 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ  BUGÜN NE KADAR?

Alış: 14 bin 869,56 TL

Satış:15 bin 159,94 TL

Tayfun Altuntaş
Editör


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