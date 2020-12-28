Türkiye'de vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının düşüş veya yükseliş eğilimleri vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Tam, yarım, gram çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2020? Bugünkü altın fiyatları 28 Aralık Pazartesi, konularını araştırıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 28 ARALIK PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü 457,43 satış fiyatı ise 457,50 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 28 ARALIK PAZARTESİ ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS günü alış fiyatı 28 Aralık Pazartesi 1.884,23 satış fiyatı ise 1.884,69 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 28 ARALIK PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü 740,80 TL, satış fiyatı ise 748,20 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 28 ARALIK PAZARTESİ CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 28 Aralık Pazartesi alış fiyatı 2 bin 958,50 TL, satış fiyatı ise 2 bin 980,60 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 28 ARALIK PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü 1.481,70 TL, satış fiyatı ise 1.495,10 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 28 ARALIK PAZARTESİ 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü alış için 255,29 TL, satış için ise 296,32 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 28 ARALIK PAZARTESİ 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü alış için 198,84 TL, satış için ise 230,80 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 28 ARALIK PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü alış için 412,59 TL, satış için ise 428,55 TL'dir.

REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 2 bin 990,97 TL

Satış: 3 bin 013,55 TL

KULPLU REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 2 bin 993,19 TL

Satış: 3 bin 015,80 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Alış: 7 bin 320, 69 TL

Satış: 7 bin 437,87 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Alış: 14 bin 824,39 TL

Satış:15 bin 123,87 TL