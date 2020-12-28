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Tam, yarım, gram çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2020? Bugünkü altın fiyatları 28 Aralık Pazartesi

Altın fiyatları haftanın ilk gününe düşüşle başladı. Altın fiyatlarını merak edenler de internet arama motorlarında "Tam, yarım, gram çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2020? ", "Bugünkü altın fiyatları 28 Aralık Pazartesi" konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Tam, yarım, gram çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2020? Bugünkü altın fiyatları 28 Aralık Pazartesi

Türkiye'de vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının düşüş veya yükseliş eğilimleri vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda  altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Tam, yarım, gram çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar 2020? Bugünkü altın fiyatları 28 Aralık Pazartesi,  konularını araştırıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN FİYATI NEDİR? 28 ARALIK PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü 457,43 satış fiyatı ise 457,50 TL 'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 28 ARALIK PAZARTESİ ALTIN ONS NE KADAR?

Altının ONS  günü alış fiyatı 28 Aralık Pazartesi 1.884,23 satış fiyatı ise 1.884,69 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

ÇEYREK ALTIN FİYATI NEDİR? 28 ARALIK PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının  alış fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü 740,80 TL, satış fiyatı ise 748,20 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR? 28 ARALIK PAZARTESİ CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altının 28 Aralık Pazartesi alış fiyatı 2 bin 958,50 TL, satış fiyatı ise 2 bin 980,60 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR? 28 ARALIK PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının alış fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü 1.481,70 TL, satış fiyatı  ise 1.495,10 TL'dir.

 Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 28 ARALIK PAZARTESİ 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü alış için 255,29 TL, satış için ise 296,32 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 28 ARALIK PAZARTESİ 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü alış için 198,84 TL, satış için ise 230,80 TL'dir.

Çeyrek altın fiyatı bugün 2019 canlı ne kadar? Bugünkü altın fiyatları 28 Kasım

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 28 ARALIK PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 28 Aralık Pazartesi günü alış için 412,59 TL, satış için ise  428,55 TL'dir.

REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 2 bin 990,97 TL

Satış: 3 bin 013,55 TL

KULPLU REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 2 bin 993,19 TL

Satış: 3 bin 015,80 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE  KADAR?

Alış: 7 bin 320, 69 TL

Satış: 7 bin 437,87 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ  BUGÜN NE KADAR?

Alış: 14 bin 824,39 TL

Satış:15 bin 123,87 TL

Tayfun Altuntaş
Editör


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