Tamas Cseri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Cseri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Cseri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Cseri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Cseri 15 Ocak 1988 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Cseri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bekeffy Football Consulting Kf yapmaktadır. Tamas Cseri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 14 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Tamas Cseri'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamas Cseri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Cseri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Cseri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Cseri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2003 yılında Gyirmót Alt.

20 Şubat 2004 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2006 yılında Ferencváros U19

26 Temmuz 2007 yılında Mosonmagyaróvár

19 Şubat 2008 yılında ETO FC Győr

28 Temmuz 2009 yılında Pécsi MFC

1 Ağustos 2010 yılında BKV Előre

31 Aralık 2010 yılında Pécsi MFC

9 Şubat 2011 yılında BKV Előre

18 Temmuz 2011 yılında Gyirmót FC

28 Temmuz 2015 yılında Kisvárda

14 Temmuz 2017 yılında Mezőkövesd

Tamas Cseri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Cseri şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Tamas Cseri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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