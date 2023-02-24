Tamas Csilus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Csilus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Csilus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Csilus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Csilus 8 Mayıs 1995 tarihinde Ócsa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Csilus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Radovan Stijacic yapmaktadır. Tamas Csilus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tamas Csilus'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamas Csilus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Csilus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Csilus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Csilus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2012 yılında Ferencváros U19

1 Şubat 2013 yılında Ferencváros

25 Temmuz 2014 yılında Lombard Pápa

30 Haziran 2015 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2015 yılında Kisvárda

30 Haziran 2016 yılında Ferencváros

11 Temmuz 2016 yılında Soroksár

30 Haziran 2017 yılında Ferencváros

21 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza

25 Temmuz 2018 yılında BFC Siófok

23 Temmuz 2020 yılında Haladás

Tamas Csilus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Csilus şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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