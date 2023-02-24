Tamas Fadgyas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Fadgyas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Fadgyas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Fadgyas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Fadgyas 20 Kasım 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Fadgyas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Tamas Fadgyas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tamas Fadgyas'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamas Fadgyas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Fadgyas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Fadgyas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Fadgyas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında MTK U17

1 Temmuz 2012 yılında MTK U19

1 Temmuz 2014 yılında MTK Budapest II

18 Temmuz 2016 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2017 yılında MTK Budapest II

26 Temmuz 2017 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2018 yılında Nyíregyháza

27 Ağustos 2019 yılında Újpest FC

20 Ocak 2020 yılında Nyíregyháza

2 Temmuz 2021 yılında ETO FC Győr

Tamas Fadgyas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Fadgyas şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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