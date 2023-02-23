Tamas Hadnagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Hadnagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Hadnagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Hadnagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Hadnagy 25 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Hadnagy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Odorheiu Secuiesc futbol takımında oynamaktadır. AFC Odorheiu Secuiesc takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tamas Hadnagy'nin AFC Odorheiu Secuiesc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamas Hadnagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Hadnagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Hadnagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Hadnagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Csikszereda U19

1 Temmuz 2022 yılında Csikszereda

1 Ocak 2023 yılında O. Secuiesc

Tamas Hadnagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Hadnagy şuan AFC Odorheiu Secuiesc takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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