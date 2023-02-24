Tamas Hleba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Hleba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Hleba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Hleba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Hleba 3 Şubat 1997 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan,Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Hleba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Tamas Hleba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tamas Hleba'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamas Hleba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Hleba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Hleba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Hleba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2012 yılında Győr Alt.

14 Ağustos 2013 yılında Pécsi MFC U17

13 Ağustos 2015 yılında Pécsi MFC U19

1 Temmuz 2016 yılında Pécsi MFC

27 Temmuz 2017 yılında Kozármisleny

5 Temmuz 2018 yılında Szentlőrinc SE

22 Temmuz 2021 yılında Nyíregyháza

27 Ocak 2022 yılında Szolnok

4 Temmuz 2022 yılında Kazincbarcika

Tamas Hleba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Hleba şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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