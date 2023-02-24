Tamas İlyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas İlyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas İlyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas İlyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas İlyes 17 Haziran 1998 tarihinde Gyula şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas İlyes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Agency yapmaktadır. Tamas İlyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tamas İlyes'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamas İlyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas İlyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas İlyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas İlyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2015 yılında Békéscsaba U19

1 Ocak 2017 yılında Békéscsaba II

1 Temmuz 2017 yılında Békéscsaba

19 Temmuz 2020 yılında Körösladány

8 Şubat 2021 yılında Békéscsaba

Tamas İlyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas İlyes şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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