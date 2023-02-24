Tamas Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tamas Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tamas Kiss ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tamas Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tamas Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Kiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Kiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Kiss 24 Kasım 2000 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Kiss Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Tamas Kiss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tamas Kiss'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamas Kiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Kiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Tamas Kiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Kiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Haladás U17

1 Ocak 2017 yılında Haladás

18 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC

6 Ocak 2020 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2020 yılında Puskás AFC

16 Ağustos 2021 yılında SC Cambuur

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

Tamas Kiss kimdir

Tamas Kiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Kiss şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tét SE (-2010)

Tamas Kiss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tamas Kiss nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Tarik Abdulahovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Abdulahovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tarik Abdulahovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Abdulahovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sylvain Deslandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvain Deslandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sylvain Deslandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvain Deslandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dusan Celar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Celar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dusan Celar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Celar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Romanchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Romanchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oleksandr Romanchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oleksandr Romanchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"