Tamas Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Kiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Kiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Kiss 24 Kasım 2000 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Kiss Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Tamas Kiss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tamas Kiss'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamas Kiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Kiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Kiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Kiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Haladás U17

1 Ocak 2017 yılında Haladás

18 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC

6 Ocak 2020 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2020 yılında Puskás AFC

16 Ağustos 2021 yılında SC Cambuur

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

Tamas Kiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Kiss şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tamas Kiss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tét SE (-2010)

Macaristan takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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