Tamas Markek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Markek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Markek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Markek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Markek 30 Ağustos 1991 tarihinde Nagykanizsa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Markek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Tamas Markek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tamas Markek'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tamas Markek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Markek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Markek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Markek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında ZTE U19

1 Temmuz 2009 yılında Zalaegerszeg II

27 Temmuz 2010 yılında UFC Nagykanizsa

29 Temmuz 2011 yılında Pápai PFC II

1 Ocak 2012 yılında Lombard Pápa

17 Şubat 2015 yılında Rákosmente

30 Haziran 2015 yılında Lombard Pápa

31 Temmuz 2015 yılında Rákosmente

18 Ağustos 2017 yılında Csákvár

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC

Tamas Markek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Markek şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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