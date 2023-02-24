Tamas Molnar Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Molnar Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tamas Molnar Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tamas Molnar Farkas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tamas Molnar Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Molnar Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tamas Molnar Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Molnar Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Molnar Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Molnar Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Molnar Farkas 29 Kasım 1989 tarihinde Szentes şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Molnar Farkas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICS-Q yapmaktadır. Tamas Molnar Farkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tamas Molnar Farkas'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamas Molnar Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Molnar Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tamas Molnar Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Molnar Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2009 yılında Orosháza FC

30 Haziran 2010 yılında Hódmezövásárhely FC

1 Ağustos 2010 yılında Orosháza FC

7 Ağustos 2013 yılında Szeged

11 Temmuz 2016 yılında Szolnok

28 Temmuz 2017 yılında Kisvárda

1 Ağustos 2018 yılında Szolnok

12 Temmuz 2021 yılında Szeged

Tamas Molnar Farkas kimdir

Tamas Molnar Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Molnar Farkas şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tamas Molnar Farkas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Vladimir Boljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Boljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Boljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Boljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mate Adamcsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Adamcsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mate Adamcsek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mate Adamcsek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Saletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Saletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Saletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Saletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krisztofer Szeret%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztofer Szeret%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krisztofer Szeret%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisztofer Szeret%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!