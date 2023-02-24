Tamas Molnar Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Molnar Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Molnar Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Molnar Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Molnar Farkas 29 Kasım 1989 tarihinde Szentes şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Molnar Farkas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ICS-Q yapmaktadır. Tamas Molnar Farkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tamas Molnar Farkas'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamas Molnar Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Molnar Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Molnar Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Molnar Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2009 yılında Orosháza FC

30 Haziran 2010 yılında Hódmezövásárhely FC

1 Ağustos 2010 yılında Orosháza FC

7 Ağustos 2013 yılında Szeged

11 Temmuz 2016 yılında Szolnok

28 Temmuz 2017 yılında Kisvárda

1 Ağustos 2018 yılında Szolnok

12 Temmuz 2021 yılında Szeged

Tamas Molnar Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Molnar Farkas şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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