Tamas Nikitscher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Nikitscher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Nikitscher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Nikitscher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Nikitscher 3 Kasım 1999 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Nikitscher Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Tamas Nikitscher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tamas Nikitscher'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tamas Nikitscher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Nikitscher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Nikitscher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Nikitscher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında ZTE U17

17 Şubat 2017 yılında Debrecen U19

1 Ocak 2018 yılında Debrecen II

22 Eylül 2020 yılında Debreceni EAC

30 Haziran 2021 yılında Debrecen II

1 Eylül 2021 yılında Makói FC

18 Ocak 2022 yılında Pécsi MFC

24 Ocak 2023 yılında Kecskemét

Tamas Nikitscher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Nikitscher şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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