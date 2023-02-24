Tamas Priskin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Priskin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Priskin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Priskin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Priskin 27 Eylül 1986 tarihinde Komárno şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Priskin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Tamas Priskin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tamas Priskin'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamas Priskin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Priskin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tamas Priskin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Priskin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2006 yılında Watford

1 Mart 2008 yılında Preston

1 Nisan 2008 yılında Watford

1 Temmuz 2009 yılında Ipswich

1 Şubat 2010 yılında QPR

1 Mayıs 2010 yılında Ipswich

21 Mart 2011 yılında Swansea

31 Mayıs 2011 yılında Ipswich

1 Kasım 2011 yılında Derby

1 Aralık 2011 yılında Ipswich

1 Ocak 2012 yılında Alania

30 Ocak 2014 yılında Austria Wien

31 Ocak 2014 yılında Maccabi Haifa

30 Haziran 2014 yılında Austria Wien

22 Temmuz 2014 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2015 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2017 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2018 yılında Haladás

30 Haziran 2019 yılında Ferencváros

28 Ocak 2020 yılında ETO FC Győr

Tamas Priskin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Priskin şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tamas Priskin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Komarno

Macaristan takımında 19 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 17 gol atmıştır.

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