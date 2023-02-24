Tamas Szekszardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Szekszardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Szekszardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Szekszardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Szekszardi 31 Mart 1994 tarihinde Szekszárd şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Szekszardi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tamas Szekszardi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tamas Szekszardi'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamas Szekszardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Szekszardi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Szekszardi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Szekszardi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Paksi FC U17

1 Temmuz 2011 yılında Paksi FC U19

1 Temmuz 2014 yılında Paksi FC

24 Temmuz 2015 yılında BFC Siófok

31 Aralık 2015 yılında Paksi FC

29 Temmuz 2016 yılında Kozármisleny

18 Ağustos 2017 yılında Pénzügyőr

13 Şubat 2018 yılında Vác

29 Temmuz 2019 yılında Nyíregyháza

1 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında Szolnok

4 Temmuz 2022 yılında Kazincbarcika

Tamas Szekszardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Szekszardi şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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