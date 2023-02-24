Tamas Szeles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Szeles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Szeles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Szeles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Szeles 7 Aralık 1993 tarihinde Salgótarján şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Szeles Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tamas Szeles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tamas Szeles'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamas Szeles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Szeles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Szeles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Szeles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2009 yılında Haladás U19

15 Şubat 2010 yılında SC Sopron

30 Haziran 2010 yılında Haladás U19

1 Ağustos 2012 yılında Haladás II

12 Temmuz 2013 yılında Salgótarján

8 Ağustos 2014 yılında Mezőkövesd

12 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

1 Eylül 2022 yılında Pécsi MFC

Tamas Szeles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Szeles şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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